В Тульском театре поставили «Тартюфа» с оформлением от Аддиса Гаджиева

Премьера спектакля "Тартюф" по пьесе Мольера состоялась на сцене Тульского академического театра драмы имени М. Горького. Особую роль в постановке сыграло сценическое оформление, выполненное художником-постановщиком, нашим соотечественником Аддисом Гаджиевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, визуальный облик спектакля, вдохновленный архитектурой и убранством дворцов Франции XVII века, усилил драматургию произведения и придал ему эстетическую целостность. Сценография А. Гаджиева сделала акценты на ключевых темах пьесы - притворстве, общественной маске и духовной фальши.

"Концепция, которая сразу же возникла у меня в голове, заключалась в следующем: пространство спектакля - это пространство французской гравюры. Это направление было очень модным и набиравшим популярность в середине XVII века, приблизительно в 1650 году, когда и была написана пьеса. В этом пространстве гравюры существуют яркие, цветные персонажи, образы от костюма до парика",- рассказал А. Гаджиев в интервью АЗЕРТАДЖ.

Он отметил, что предложение о постановке "Тартюфа" поступило ему и режиссеру Андрею Соколову от генерального директора Тульского драмтеатра Олега Михайлова еще в мае прошлого года. Проект реализовывался при поддержке Министерства культуры и туризма Тульской области.

"Работа над спектаклем длилась год. Это был очень сложный и объемный проект. Мы провели колоссальную совместную работу с большим количеством художников: по свету, костюму, реквизиту, с живописцами, дизайнерами. Очень много печатной продукции было создано в рамках проекта", - отметил А. Гаджиев.

Художник подчеркнул, что реализует себя в театре как сценограф: "Это уже мой четвертый театральный проект. Я, будучи художником кино, за свою карьеру поставил множество фильмов, телевизионных рекламных роликов, музыкальных клипов. Параллельно занимаюсь и режиссурой. В театре же я реализую себя как сценограф и это для меня особая форма самовыражения".

А. Гаджиев родился в Баку, окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени А. Азимзаде, затем ВГИК в Москве. Является членом Союза художников Азербайджана, Союза дизайнеров и Союза кинематографистов России, а также вице-президентом Гильдии художников кино и телевидения.