Токаев подчеркнул сплоченность казахского и азербайджанского народов после катастрофы под Актау

Казахстан испытывает искренние чувства к Азербайджану, с которым разделяет берега древнего Каспийского моря, единство двух народов стало особенно очевидным после катастрофы под Актау.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана.

По словам Токаева, лучшие качества казахстанского народа особенно ярко проявляются в критические моменты.

"Мы вновь убедились в этом в прошлом году, когда произошла авиакатастрофа под Актау. Наши граждане устремились на помощь пострадавшим. Они стояли в очередях, чтобы сдать кровь. Они возлагали цветы у посольства Азербайджана. Весь мир восхищался единством и самоотверженностью нашего народа. В этот момент проявилась широта сердец, открытость и доброта наших соотечественников", - подчеркнул он.

Отметим, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.