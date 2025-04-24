В Турции пройдут Дни азербайджанского кино

28-30 апреля в Стамбуле пройдут Дни азербайджанского кино, которые будут организованы в соответствии с соглашением о сотрудничестве в области культуры между Азербайджаном и Турцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в Министерстве культуры сообщили, мероприятие будет проведено в рамках совместного сотрудничества Министерства культуры Азербайджана, Министерства культуры и туризма Турции и Азербайджанского культурного центра, действующего при нашем посольстве в Анкаре.

Во время Дней кино состоится показ азербайджанских фильмов, произведенных в последние годы по заказу Минкультуры. В рамках мероприятия состоятся встречи между азербайджанскими и турецкими кинопроизводителями и специалистами, будут обсуждены возможности совместного производства фильмов.

Отметим, что церемония открытия мероприятия и показ фильмов будут проходить в Atlas Cinema, расположенном в Стамбуле, и в двух престижных университетах Турции.

В Днях азербайджанского кино в Турции примет участие делегация нашей страны.