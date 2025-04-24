https://news.day.az/society/1747421.html Землетрясение в Азербайджане В 22 км к юго-востоку от станции "Хыналыг" в Исмаиллинском районе произошло землетрясение. Об этом Day.Az передает со ссылкой на Бюро по изучению землетрясений. Подземный толчок магнитудой 3 был зафиксирован в 14:12 по местному времени, очаг залегал на глубине 5 км.
Землетрясение в Азербайджане
В 22 км к юго-востоку от станции "Хыналыг" в Исмаиллинском районе произошло землетрясение.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на Бюро по изучению землетрясений.
Подземный толчок магнитудой 3 был зафиксирован в 14:12 по местному времени, очаг залегал на глубине 5 км.
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