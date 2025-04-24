Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Пакистан закрывает воздушное пространство для индийских самолетов. Решение было принято на заседании Комитета национальной безопасности в Исламабаде под председательством премьер-министра Шахбаза Шарифа.