https://news.day.az/world/1747475.html Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ. Пакистан закрывает воздушное пространство для индийских самолетов. Решение было принято на заседании Комитета национальной безопасности в Исламабаде под председательством премьер-министра Шахбаза Шарифа.
Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии
Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.
Пакистан закрывает воздушное пространство для индийских самолетов. Решение было принято на заседании Комитета национальной безопасности в Исламабаде под председательством премьер-министра Шахбаза Шарифа.
"Комитет постановил, что воздушное пространство Пакистана будет немедленно закрыто для всех принадлежащих Индии или эксплуатируемых ею авиакомпаний", - сообщает государственная радиостанция Radio Pakistan.
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