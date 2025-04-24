Не делитесь конфиденциальной информацией!

23 апреля в Азербайджане с банковских карт граждан были незаконно списаны средства на общую сумму 20 332 маната.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, злоумышленники воспользовались различными методами онлайн-мошенничества, чтобы похитить деньги с карт граждан. Суммы снятий варьировались от 50 до 9 920 манатов.

В МВД призвали граждан быть особенно внимательными при использовании банковских данных и напомнили, что такая информация, как CVV/CVC-коды, одноразовые пароли (OTP), логины, пароли и PIN-коды, носит строго конфиденциальный характер.

"Передача этих данных третьим лицам может привести к полной утрате средств. Если на счете недостаточно денег, мошенники могут оформить кредит от вашего имени", - подчеркнули в ведомстве.

Гражданам рекомендовали сохранять осторожность при получении подозрительных звонков или сообщений с заманчивыми предложениями, связанными с быстрым заработком, страховыми услугами и прочими схемами, которые могут оказаться ловушками мошенников.