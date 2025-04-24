В Баку проходит III министерская конференция Алматинского процесса

В Баку проходит III министерская конференция Алматинского процесса, приуроченная к завершению двухлетнего председательства Азербайджанской Республики в этом процессе (2023-2024 гг.).

Как сообщает Day.Az, в мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации соответствующих органов и международных организаций, действующих в сфере миграции стран-членов, наблюдателей и приглашенных государств.

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