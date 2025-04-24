https://news.day.az/politics/1747366.html В Баку проходит III министерская конференция Алматинского процесса - ФОТО В Баку проходит III министерская конференция Алматинского процесса, приуроченная к завершению двухлетнего председательства Азербайджанской Республики в этом процессе (2023-2024 гг.).
В Баку проходит III министерская конференция Алматинского процесса - ФОТО
В Баку проходит III министерская конференция Алматинского процесса, приуроченная к завершению двухлетнего председательства Азербайджанской Республики в этом процессе (2023-2024 гг.).
Как сообщает Day.Az, в мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации соответствующих органов и международных организаций, действующих в сфере миграции стран-членов, наблюдателей и приглашенных государств.
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