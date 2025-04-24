Рамид Намазов о результатах опроса о деятельности EUMA в регионе

Был проведен опрос "Деятельность EUMA в регионе, ее возможный вклад в построение мира и доверия".

Об этом сказал сегодня председатель временной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана против иностранных вмешательств и гибридных угроз Рамид Намазов в ходе презентации специального исследования "Гибридная атака на стабильность на Южном Кавказе под видом "миротворческой миссии", сообщает Day.Az.

"Центр социальных исследований, в основном через платформу LinkedIn, а также через социальные медиа-платформы Facebook и X адресовал 36 открытых вопросов лицам, которые в настоящее время работают в составе миссии Европейского союза в Армении (EUMA) и ранее проходили службу в миссии ЕС.

С сожалением следует отметить, что 80 процентов респондентов не ответили на вопросы, в некоторых случаях проявили нетерпимость или рекомендовали обратиться в отдел по связям с прессой и общественностью EUMA. В то же время на основе полученных ответов был выявлен ряд интересных моментов, хотя и не исчерпывающих, о самой миссии и ее деятельности. Из предоставленных ответов было установлено, что, хотя EUMA является гражданской миссией, в ее состав входят большей частью бывшие военные, сотрудники правоохранительных органов и военные аналитики", - отметил он.

По его словам, для работы в миссии, в первую очередь, желательно иметь определенный профессиональный опыт в ряде областей и Личное разрешение на безопасность, а также знать иностранные языки, в том числе русский и армянский.

"Указывается, что миссия EUMA не занимается разведкой, однако наличие определённых разведывательных элементов не отрицается. Отмечается, что ряд сотрудников прибыли сюда с семьями и что условия работы организованы на высоком уровне. В то же время сообщается, что условия жизни в Армении, а также инфраструктура и система здравоохранения оставляют желать лучшего.

Отношение местного населения к персоналу EUMA нормальное, но иногда были случаи, когда возникало определенное недовольство. Недопонимание или конфликты между самим персоналом EUMA встречаются редко, и, как отмечается, благодаря гибкому вмешательству руководства такие вопросы регулируются, хотя и не всегда полностью. Также произошел случай, когда человек был вынужден досрочно покинуть миссию. По какой причине это произошло, не указано", - сказал Р.Намазов.

Он отметил, что ведущие европейские государства имеют ключевое право голоса в миссии, а их сотрудники составляют большинство.

"Хотя на вопрос о том, является ли миссия антиазербайджанской и готовит Армению к новой войне, был дан однозначно отрицательный ответ, на вопрос о том, является ли миссия антииранской или антироссийской, однозначного ответа не последовало. Что касается дальнейшей деятельности миссии, то была отмечена ее важность и необходимость увеличения ее численности в несколько раз. Также прозвучало, что в зависимости от ситуации и при необходимости, в будущем может быть рассмотрена возможность трансформации миссии в гражданско-военную.

Что касается вклада миссии в нормализацию армяно-азербайджанских отношений, то ее деятельность только на армянской стороне была расценена как препятствие на пути к полному успеху. Респонденты положительно ответили на вопрос о том, знают ли они о прошлом конфликте между Арменией и Азербайджаном.

Они сообщили, что слышали от прессы об отношении азербайджанской стороны к миссии, что никогда раньше не посещали Азербайджан, но намерены посетить его в будущем, если будет такая возможность. На вопрос о том, какой будет их реакция в случае введения против них санкций со стороны Азербайджана, ответа не последовало. Также было заявлено, что они не осведомлены о том, что деятельность EUMA создает в Азербайджане уголовный состав и наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", - сказал Р.Намазов.