К сведению лиц, получающих пособия, пенсии и соцпомощь

Выплачены пособия, пенсии и государственная адресная социальная помощь за февраль.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана.

Отметим, что 11 февраля были выплачены пенсии лицам, проживающим в городах Баку, Сумгайыт, Абшеронском районе, а 25 февраля - в других регионах страны, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.