https://news.day.az/society/1733353.html К сведению лиц, получающих пособия, пенсии и соцпомощь Выплачены пособия, пенсии и государственная адресная социальная помощь за февраль. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана.
К сведению лиц, получающих пособия, пенсии и соцпомощь
Выплачены пособия, пенсии и государственная адресная социальная помощь за февраль.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана.
Отметим, что 11 февраля были выплачены пенсии лицам, проживающим в городах Баку, Сумгайыт, Абшеронском районе, а 25 февраля - в других регионах страны, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.
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