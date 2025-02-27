https://news.day.az/politics/1733338.html Президент Гвинеи-Бисау прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО 27 февраля Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Президент Гвинеи-Бисау прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
27 февраля Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Гвинеи-Бисау в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.
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