https://news.day.az/world/1733445.html Иран может начать переговоры с США Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о возможности возобновления переговоров с США, если Вашингтон сможет доказать свою договороспособность. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Не нужно бояться санкций. Некоторые говорят, что у нас нет другого варианта, кроме как сесть за стол переговоров [с США].
Иран может начать переговоры с США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о возможности возобновления переговоров с США, если Вашингтон сможет доказать свою договороспособность.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Не нужно бояться санкций. Некоторые говорят, что у нас нет другого варианта, кроме как сесть за стол переговоров [с США]. Однако мы не говорили, что не будем вести переговоры. Мы лишь не будем склонять голову перед бандитами", - приводит слова президента его пресс-служба. "У нас есть поговорка: "Сначала докажи свое родство, а потом претендуй на наследство", - пояснил он, отмечая, что нельзя сначала ввести все санкции, а потом предлагать переговоры.
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