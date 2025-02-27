В Джебраиле создадут новые кяхризы

В селах Султанлы, Шукюрбейли Джебраильского района и на территории города Джебраил планируется создание новых кяхризов (система использования подземных вод).

Как сообщает Day.Az, об этом сказала старший консультант Специального представительства Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, член рабочей группы по вопросам экологии Межведомственного центра Наргиз Гараджаева, выступая сегодня на заседании рабочей группы в городе Зангилан.

По ее словам, в 2024 году в селе Хоровлу было восстановлено пять кяхризов.