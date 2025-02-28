В семи городах Азербайджана будут установлены 200 лифтов

На установку 200 лифтов в семи городах Азербайджана выделено 9 940 000 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в распоряжении, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, в столице будет установлен 141 лифт. На выполнение этой работы будет потрачено 7 007 700 манатов.

Также будут установлены 30 лифтов в Сумгайыте (1 491 000 манатов), 11 - в Нахчыване (546 700 манатов), 10 - в Гяндже (497 000 манатов), 5 - в Хырдалане (248 500 манатов), 2 - в Газахе (99 400 манатов), 1 - в Барде (49 700 манатов).