Азербайджанские пограничники поймали разыскиваемого мужчину

26 февраля в 23:04 на пропускном пункте государственной границы Командования погранконтроля "Садарак" был задержан мужчина, пытавшийся незаконно пересечь госграницу.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместной информации Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета.

Во время досмотра автомобиля марки Mercedes, которым управлял следовавший из Азербайджана в Турцию Исмаилов Мусеиб Рамиз оглу, 1982 г. р., сотрудниками Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета был обнаружен гражданин Азербайджана Гёзалов Ниджат Эхтирам оглу, 1988 г. р., скрывавшийся в багажном отсеке.

В ходе расследования установлено, что задержанный разыскивается правоохранительными органами.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.