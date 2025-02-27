Магнитная буря ударила по Земле

Ученые зафиксировали возмущение магнитного поля Земли в четверг, оно уже достигло умеренного уровня.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По информации института, в настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G2 ("умеренно") по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Ранее на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщалось, что Земля будет находится в зоне действия корональной дыры до 2 марта, что может привести к повышению геомагнитной активности.