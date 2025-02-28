Каким станет учет на получение соцжилья в Азербайджане?

Граждане Азербайджана, относящиеся к отдельным категориям, смогут встать на учет для получения жилого помещения из государственного жилищного фонда по договору социального найма только один раз.

Как передает Day.Az, данный вопрос нашел свое отражение в законопроекте "О внесении изменений в "Жилищный кодекс", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, малообеспеченные граждане, в том числе малообеспеченная молодежь, нуждающаяся в социальной защите, а также иные категории граждан, определяемые законодательством, которые считаются нуждающимися в жилых площадях на основании договоров социального найма, могут встать на учет в качестве нуждающихся в жилье только один раз с целью приобретения жилой площади Государственного жилищного фонда по договору социального найма.

Регулирование жилищного обеспечения этих лиц из уязвимых категорий непосредственно в рамках требований Жилищного кодекса (т. е. постановка на учет в качестве нуждающихся в жилой площади и обеспечение их жилыми площадями по договору социального найма) послужит решению и более детальному регулированию ряда вопросов, возникающих в данной сфере (статус жилищного фонда, на каком основании он предоставляется, регулирование отношений, возникающих между сторонами и т.д.). В то же время, согласно законопроекту, будет осуществляться регулирование повторных заявлений лиц, которым предоставляется жилая площадь.

Следует отметить, что соответствующими распоряжениями Президента Ильхама Алиева реализуются масштабные программы по обеспечению жильем в порядке очередности данной категории граждан, состоящих на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. По состоянию на 1 января 2025 года 15 600 квартир и частных домов были предоставлены семьям шехидов, лицам с инвалидностью в связи с войной, и другим лицам из уязвимых слоев населения.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.