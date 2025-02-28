КНДР запустила крылатую ракету

В Северной Корее одно из военных подразделений провело пуск стратегической крылатой ракеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает радио "Голос Кореи".

Пуск состоялся 25 февраля в первой половине дня в Западно-Корейском проливе, говорится в сообщении.

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при запуске ракеты.

В январе стало известно, что Северная Корея осуществила запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Ким Чен Ын заявил, что основная цель разработки новой гиперзвуковой ракеты заключается в обеспечении самообороны, а не в агрессивных намерениях. Он также подчеркнул, что новая ракета КНДР "может эффективно преодолеть любые системы противоракетной обороны в мире". Скорость новой ракеты в 12 раз превышает скорость звука, и во время запуска она достигла высоты 99,8 км.

До этого заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко подчеркивал, что пуски ракет КНДР являются законной мерой по обеспечению безопасности страны. По словам замглавы ведомства, подобные решения Пхеньян принимает в качестве реакции на провокации со стороны США.