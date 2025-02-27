США назвали условие для выделения средств партнерам по НАТО

"США не смогут субсидировать тех своих партнеров по НАТО, которые не тратят достаточных средств на оборону".

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь Марко Рубио.

Он назвал несправедливым шагом выделение некоторыми государствами на эти цели бюджета в размере 1-1,5% экономики страны и выделение средств этим государствам по этой причине.