https://news.day.az/world/1733191.html США назвали условие для выделения средств партнерам по НАТО "США не смогут субсидировать тех своих партнеров по НАТО, которые не тратят достаточных средств на оборону". Как сообщает Day.Az, об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь Марко Рубио.
США назвали условие для выделения средств партнерам по НАТО
"США не смогут субсидировать тех своих партнеров по НАТО, которые не тратят достаточных средств на оборону".
Как сообщает Day.Az, об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь Марко Рубио.
Он назвал несправедливым шагом выделение некоторыми государствами на эти цели бюджета в размере 1-1,5% экономики страны и выделение средств этим государствам по этой причине.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре