Посол Рахман Мустафаев призвал парламент России дать справедливую оценку Ходжалинским событиям

В посольстве Азербайджана в России состоялось мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинской трагедии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие общественные деятели, ученые, студенты и представители азербайджанской диаспоры.

В холле посольства был установлен мемориальный стенд с фотографиями жертв Ходжалинской трагедии, рассказывающий о событиях февраля 1992 года. Участники церемонии почтили память погибших, возложив цветы к стенду.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев подробно рассказал о событиях Ходжалинской трагедии, напомнив о ее истории, причинах и последствиях. Он подчеркнул, что эта трагедия стала одним из самых жестоких преступлений против мирного населения в новейшей истории. Отдельно была отмечена роль кампании "Справедливость к Ходжалы", инициированной в 2008 году вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. По его словам, эта кампания внесла значительный вклад в признание трагедии на международном уровне: "С момента запуска кампании прошло уже более 16 лет и она оказалась достаточно эффективной. Парламенты 18 стран мира осудили это событие как преступление против человечности", - подчеркнул дипломат.

Р. Мустафаев напомнил, что в 2012 году Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, осуждающую Ходжалинскую трагедию, и призвала другие международные организации дать четкую правовую оценку этим событиям.

Посол подчеркнул, что Азербайджан призывает мировое сообщество, в том числе парламент России также дать правовую оценку Ходжалинским событиям. "Я надеюсь, что настанет день, когда Государственная дума - нижняя палата российского парламента тоже обратит внимание на эту проблему и примет соответствующее решение, которое восстановит справедливость и станет признанием тех трагических событий", - заявил он.

Р. Мустафаев также рассказал о процессе восстановления освобожденных территорий, в том числе Ходжалы.

"Сегодня мы отмечаем этот день в особых условиях - в условиях освобожденного Карабаха. Ведутся активные работы по реставрации, восстановлению социальной и экономической жизни. Восстанавливаются школы, инфраструктурные объекты, идут работы по разминированию", - отметил он.

Особое внимание было уделено роли азербайджанской диаспоры в вопросе международного признания Ходжалинского геноцида. Посол призвал соотечественников за рубежом быть более активными в этом направлении.

"Мы рассчитываем, что наши соотечественники в России и других странах продолжат активно работать в этом направлении, доносить правду о Ходжалинской трагедии, бороться за справедливость", - добавил Р. Мустафаев.

В ходе мероприятия отмечалось, что значительную поддержку в восстановлении разрушенных городов оказывают такие страны, как Турция, Россия, Казахстан, Узбекистан. В частности, Астраханская область России строит детский сад в Губадлинском районе.

С речью на мероприятии также выступил доктор исторических наук, профессор Станислав Чернявский, который отметил, что трагедия в Ходжалы является одним из самых жестоких преступлений против мирного населения: "Каждый год, когда это событие вспоминается, оно связано с глубочайшим состраданием к невинным жертвам. Однако сегодня к этому чувству добавляется удовлетворение от того, что справедливость наконец восторжествовала", - сказал он.

Он подчеркнул, что долгие годы дипломатические усилия по мирному решению конфликта не приводили к результату и только решительные действия Азербайджана позволили восстановить территориальную целостность страны: "Гейдар Алиев использовал любую возможность для того, чтобы дипломатическим путем решить карабахский вопрос. Каждая встреча с иностранными делегациями, каждая поездка на международный форум обязательно включала в себя обсуждение карабахского вопроса", - сказал он.

"Долгие годы азербайджанцы ждали справедливости, задаваясь вопросом, когда же оккупированные земли будут освобождены, - рассказал ученый. - Сегодня, благодаря усилиям руководства Азербайджана, Карабах вернулся под контроль своей страны".

Говоря о будущем региона, С. Чернявский выразил уверенность, что Ходжалы и другие освобожденные территории будут возрождены: "Карабах теперь будет цветущим краем, а не тем нищенствующим регионом, каким он был при армянах", - подчеркнул он.

Также выступили и азербайджанские студенты, обучающиеся в России. В завершение вечера состоялся концерт камерной музыки, посвященный памяти жертв Ходжалинской трагедии.