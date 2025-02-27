"Голодающий" Варданян снова в центре спектакля

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Представление под названием "голодающий Варданян" продолжается. Участвует в нем не только бывший "госминистр" сепаратистов. Роли исполняют члены его семьи, беглые сепаратисты и прочие, кто рассчитывает на вознаграждение. В отличие от Араика или Баку, за защиту Рубена Варданяна хорошо платят. Поэтому повсюду, даже в европейских парламентах и политических тусовках, вспоминают только об этом типе, а других упоминают не поименно, а скопом, просто для приличия.

Отпрыск Рубика Давид записал видеообращение к миру, в котором призвал "бороться против показательных судебных процессов, проходящих в Баку против его отца и остальных наших соотечественников, отдавших все за свободу "арцаха"". Додик утверждает, что состояние Рубика резко ухудшилось с тех пор, как он начал голодовку в тюрьме неделю назад. Мы уже счет потеряли, которое по счету это "обращение к миру", и удивляет упорство Варданяна-младшего, который упорно не хочет принимать во внимание тот факт, что мир на эти излияния не реагирует. Реагируют различные отморозки и лоббисты, поднимающие визг в каком-нибудь парламенте. Помнится, Рубик уже проводил лечебное голодание. Тоже было много шума, жутких историй про истощение и обострение всех болячек, даже тех, которых у него никогда не было. Были громкие призывы к мировому сообществу "спасать", резолюции в различных конторах. В конце концов голодовка была прекращена - время идет, а кушать хочется. Но один результат у представления все же был - постройнел. Видимо, в заботе о фигуре Варданяна фан-клуб сейчас разворачивает вторую часть "марлезонского балета". Попытавшись давить на судебные органы, группа поддержки армянского миллионера поняла, что так ничего не получится, и Рубику посоветовали снова немного поголодать, пока другие будут "спасать" его безнадежно замаранную репутацию.

Тем временем экс-омбусмен Армении Татоян, видимо, получив очередной гонорар, тоже заверещал что-то из Еревана насчет "жестоких пыток", "достоинстве армянского народа" и тому подобном. И сообщил, что фан-клуб Варданяна готовит "очередные целевые обращения в международные организации и к общественности, подкрепленные необходимыми обоснованиями".

Обоснованиями? Да что вы говорите. Члены фан-клуба постоянно заявляют, что "располагают неопровержимыми доказательствами" якобы несусветных мучений подсудимых, однако до сих пор никто ни разу не сумел эти "неопровержимые доказательства" представить. Ну давайте, попытайтесь, а мы посмеемся. Сами подсудимые в один голос заявляют, что никакого насилия в их отношении нет и не было. И даже без их заявлений, по внешнему виду проходящих по делу лиц можно сделать все выводы. Осунувшиеся? Ну, так пребывание за решеткой никого не красит.

Честно говоря, Варданяна где-то глубоко по-человечески даже жаль. Немолодой уже человек, а строит из себя... Ему бы набраться ума, распустить фан-клуб, прекратить оплачивать шумиху и пойти пообедать. Говорят, "бывших" из Карабаха в тюрьме хорошо кормят.