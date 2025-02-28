Азербайджанская диаспора в Европе сегодня

Автор: Абдул Керимханов

Азербайджан продолжает успешно использовать общественную дипломатию для дальнейшего укрепления своего имиджа и влияния на международной арене. Важнейшей составляющей этого процесса являются культурные и профессиональные мероприятия, которые объединяют азербайджанцев за рубежом. Так, на минувшей неделе председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов провел ряд встреч и мероприятий с нашими соотечественниками, живущими в Германии - и эта неделя стала настоящим холодным душем для антиазербайджанских радикалов в Европе.

Состоялись встречи с представителями азербайджанской общины в Дюссельдорфе и Берлине, а также собрание Альянса азербайджанцев Германии.

Стоит подчеркнуть, что на встречах с азербайджанской общиной в Дюссельдорфе и Берлине присутствовало гораздо больше соотечественников, чем ожидалось. Если изначально планировалось участие 150 человек, то позже их число достигло 250. Более того, из-за нехватки мест организаторам пришлось срочно доставать для зала дополнительные стулья, а кому-то из участников в итоге и не хватило места.

Но некоторым эти процессы стали как кость в горле: речь о радикальных оппозиционерах, многие из которых скрываются как раз в Германии. Продавшие национальные интересы за гранты, виды на жительство и гонорары, радикалы давно потеряли свои позиции среди наших соотечественников. Они на каждом углу кричат про то, как "бьются за единство азербайджанцев мира и защиту интересов азербайджанского народа" - но там, где азербайджанцы действительно были едины и обсуждали свои интересы, эти горе-борцы отсутствовали.

Особенным шоком для радикалов стало участие в вышеупомянутых встречах бывшего министра туризма в правительстве Народного фронта Азербайджана Алескера Сияблы. Его выступление на собрании и благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за решительность в освобождении оккупированных территорий радикалы сейчас пытаются представить чуть ли не как предательство Родины. А Сияблы ещё в прошлом году вместе с представителями диаспоры посетил Шушу, где смог своими глазами увидеть ход восстановительных работ и какой ценой были освобождены наши территории.

Азербайджанцы за рубежом становятся успешными учеными, врачами, артистами, предпринимателями, внося вклад не только в развитие стран проживания, но и укрепляя культурные и деловые связи с Азербайджаном. Наши соотечественники проявляют большой интерес к диаспорской активности. А те, кто пытается этому так нелепо мешать, лишь подтверждают свою собственную отчужденность от народа и Родины.

Радикалов эта ситуация приводит буквально в бешенство: их многолетние схемы разрушены, "бизнес" банкротится. Некоторые из этих национал-предателей даже открыто угрожают азербайджанцам, принявшим участие во встречах в Германии. Радикалы публикуют фотографии наших соотечественников в социальных сетях, спамят миграционные органы Германии и абсурдно призывают Берлин "аннулировать виды на жительство" активных членов диаспоры.

Это у них, видимо, называется "борьбой за единение". Ну-ну, зубы обломаете.