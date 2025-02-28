В ЕС заявили о риске сокращения мирового ВВП

Введение пошлин США в отношении Евросоюза может привести к глобальной экономической фрагментации, что в среднесрочной перспективе чревато сокращением мирового ВВП на 7%.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Он выразил сожаление в связи с намерением Вашингтона ввести пошлины и назвал их необоснованными. "Более того, они стали бы проблематичными для экономического роста как в ЕС, так и США", - сказал еврокомиссар в интервью испанской газете El Mundo.

"Существует реальный риск глобальной экономической фрагментации с введением пошлин, - добавил он. - По оценкам Международного валютного фонда, если эта экономическая фрагментация осуществится и торговля будет сосредоточена в основном в рамках определенных экономических блоков, мировой ВВП может сократиться на 7% в среднесрочной перспективе". "Это было бы эквивалентно стиранию совокупного ВВП Германии и Франции с карты мировой экономики", - добавил Домбровскис.

Ранее американский лидер Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета заявил, что Соединенные Штаты уже приняли решение о введении таможенных пошлин в размере 25% на поставки товаров из Евросоюза и оно будет в ближайшее время оглашено.