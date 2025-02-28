Привлечение к ответственности армян, обвиняемых в военных преступлениях, является справедливым и не может быть нарушено политическими манипуляциями.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на необоснованное заявление МИД Армении.

"В отличие от Азербайджана, Армения не инициировала никаких расследований случаев унижающего достоинство обращения с азербайджанскими военнопленными и заключенными в тюрьму гражданскими лицами, а также она не сотрудничала в предоставлении информации о местонахождении 4000 пропавших без вести азербайджанцев. По свидетельствам очевидцев и многочисленным фактам, в грубое нарушение международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года, все азербайджанские военнопленные подвергались пыткам, жестокому обращению, содержались в условиях, унижающих достоинство.

Очевидно, что подобное заявление Армении демонстрирует, насколько политическое руководство этой страны обеспокоено продолжающимся судебным процессом, связанным с обвинением в совершении военных преступлений лиц, которых оно когда-то открыто поддерживало всеми средствами ради продолжения акта агрессии и политики против Азербайджана.

Государственная ответственность Армении как страны-оккупанта и агрессора и ряд ее противозаконных действий являются фактом, который невозможно отрицать. Следовательно, привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в этих действиях, является справедливым и не может быть нарушено политическими манипуляциями", - говорится в комментарии А.Гаджизаде.