Снижен скоростной режим на некоторых дорогах Баку

Из-за снежной погоды в настоящее время наблюдаются транспортные заторы на около 10 улицах и проспектах столицы.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

"Особенно затруднено движение на дорогах с интенсивным транспортным потоком. Сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом и наряды дорожной полиции контролируют ситуацию на дорогах и принимают меры для обеспечения безопасности водителей.

С этой целью на шоссе Зыг - Аэропорт ограничение скорости снижено на 20 км/ч. На информационно-скоростных табло установлены знаки "скользкая дорога". Снижение скорости на других дорогах также не исключено. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и не двигаться на высокой скорости", - сообщили в центре.