https://news.day.az/world/1733497.html Пресс-секретарь Пашиняна лишился $50 тысяч В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Назели Багдасарян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ. Известно, что инцидент произошел несколько дней назад. Утверждается, что злоумышленники украли крупную сумму из квартиры пресс-секретаря премьера Армении.
Пресс-секретарь Пашиняна лишился $50 тысяч
В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Назели Багдасарян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Известно, что инцидент произошел несколько дней назад. Утверждается, что злоумышленники украли крупную сумму из квартиры пресс-секретаря премьера Армении.
Накануне ночью правоохранители нашли и задержали членов группы, подозреваемых в причастности к ограблению.
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