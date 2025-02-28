Пресс-секретарь Пашиняна лишился $50 тысяч

В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Назели Багдасарян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Известно, что инцидент произошел несколько дней назад. Утверждается, что злоумышленники украли крупную сумму из квартиры пресс-секретаря премьера Армении.

Накануне ночью правоохранители нашли и задержали членов группы, подозреваемых в причастности к ограблению.