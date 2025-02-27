Состоялось очередное судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа

27 февраля продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на заседании суда, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые и их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

В начале заседания судья Зейнал Агаев объявил, что к судебному процессу присоединился новый переводчик на армянский язык. Стороны не возражали против переводчика.

На нынешнем судебном заседании обвиняемые дали свободные показания.

Председательствующий на заседании суда, начиная допрос, предложил каждому из обвиняемых дать показания по предъявленному им обвинению и другим обстоятельствам, представляющим значение для всестороннего, полного и объективного рассмотрения данного обвинения.

Сначала показание дал обвиняемый Аркадий Гукасян. Он обвиняется в участии в совершении многочисленных преступных деяний, осуществленных против нашей страны и народа в результате агрессивной войны, развязанной Арменией против Азербайджана.

А.Гукасян сказал, что Республика Армения выступала в качестве гаранта Карабаха: "Естественно, в группе неразрешенных вопросов небольшой Карабах не мог бы обеспечить свою оборону в одиночку до урегулирования конфликта".

Он сообщил, что в 2020 году во время 44 дневной войны находился в Карабахе: "Это совпало со временем, когда я прибыл в Карабах. Можно сказать, на второй день войны мы вместе с другим "бывшим президентом" Бако Саакяном потребовали встречи с Араиком Арутюняном. Мы встретились с ним. Попросили его, воспользоваться всеми имеющимися возможностями и попросить Армению прекратить войну".

А.Гукасян утверждал, что на территории Карабаха не было никаких наемников: "Были Министерство обороны и армянская армия, которая финансировалась Республикой Армения.

Затем показание дал обвиняемый Бако Саакян. Он сказал, что в ходе следствия были обеспечены его права: "3 октября 2023 года нас - меня и Аркадия Гукасяна доставили в следственный изолятор Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики. В тот день адвокат бакинского адвокатского бюро номер 12 Нигяр Мирбабаева была назначена Азербайджанской Республикой для защиты моих прав. Мне также был предоставлен переводчик. В ходе следственного процесса все мои права были обеспечены следователем, с тем чтобы я полностью отвечал на вопросы. Мне также были предоставлены условия для изложения своего мнения и точки зрения. В начале следствия я сказал - хочу и сейчас выступить с этим заявлением, подтвердить, - что данный конфликт, эта история не являются предметом преступления и судебного следствия. Излагая это мнение, я не ставил под сомнение полномочия ни суда, ни следствия".

Вслед за этим свободные показания было предложено дать обвиняемому Араику Арутюняну. Он попросил у суда дополнительное время для подготовки к показанию. Суд учел просьбу обвиняемого.

Далее свободные показания дал обвиняемый Давит Ишханян. Он отметил, что не считает себя виновным по предъявленным обвинениям.

После этого свободные показания дал обвиняемый Давит Бабаян. Он тоже не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

"Я не способен совершить деяния, отмеченные в обвинительном акте. Я не пропагандировал ненависть к азербайджанскому народу. Я люблю свой народ, но не являюсь националистом", - сказал Д.Бабаян.

Очередное заседание суда назначено на 3 марта. Оно продолжится свободными показаниями обвиняемых.

Отметим, что по фактам отдельных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной государством Армения и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давит Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашая Меликсета Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.