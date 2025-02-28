Скандал в Meta

Американская корпорация Meta уволила порядка 20 сотрудников из-за "утечки конфиденциальной информации".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал The Verge со ссылкой на представителя компании Дэйва Арнольда.

"Недавно мы провели расследование, по итогам которого около 20 сотрудников были уволены за разглашение конфиденциальной информации. Мы ожидаем, что будет больше увольнений", - заявил он в беседе с порталом.

По словам Арнольда, руководство компании "серьезно воспринимает" ситуацию и "продолжит принимать меры в случае обнаружения утечек".

Он также отметил, что Meta регулярно напоминают сотрудникам о том, что разглашение внутренней информации противоречит политике компании.

Как пишет The Verge, корпорация "активизировала усилия по поиску утечек" информации из-за появившихся сообщений, описывающих в деталях планы компании по будущим разработкам и содержание совещаний, включая недавнее общее собрание, которое вел генеральный директор Марк Цукерберг. По оценкам портала, "моральный дух сотрудников Meta пошатнулся" после того, как Цукерберг объявил о радикальных изменениях в политике модерации контента и сворачивании программ разнообразия, равенства и инклюзивности.

Впоследствии технический директор Meta Эндрю Босворт заявил, что компания "добилась прогресса в выявлении людей", разглашающих внутреннюю информацию. По его словам, когда происходит утечка информации, общественность "часто думает, что это окажет [на корпорацию] давление и заставит ее что-то изменить", однако в действительности "происходит обратное". При этом в компании не уточнили, какая именно конфиденциальная информация была разглашена, а также кем являются уволенные сотрудники.