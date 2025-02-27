Разработана дорожная карта по развитию экологически чистого транспорта в Азербайджане

Окончательный проект Дорожной карты на 2025 год по развитию экологически чистого транспорта в Азербайджане подготовлен и в ближайшие дни будет представлен на утверждение.

Как сообщает Day.Az, об этом было сказано сегодня на заседании подгруппы по стимулированию оборота экологически чистых и безопасных транспортных средств и совершенствованию инфраструктуры при рабочей группе "Физическая инфраструктура" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, возглавляемой министерством цифрового развития и транспорта.

На заседании было отмечено, что Дорожная карта предусматривает стимулирование использования экологически чистых и безопасных транспортных средств, улучшение инфраструктуры и расширение применения международного опыта в этой области.