https://news.day.az/officialchronicle/1733384.html В ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Гвинеи-Бисау в расширенном составе 27 февраля в ходе ланча состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в расширенном составе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Гвинеи-Бисау в расширенном составе
27 февраля в ходе ланча состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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