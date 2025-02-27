"Такие дроны еще не придумали!": YouTube-канал VMedia разоблачил фейки про крушение AZAL

В фильме Youtube-канала VMedia последовательно доказывается несостоятельность всех версий, которыми российские официальные лица, СМИ и соцсети пытаются объяснить причину катастрофы азербайджанского пассажирского самолёта, 25 декабря совершавшего регулярный рейс Баку - Грозный, передает Day.Az.

Взрыв газового баллона, столкновение с птицами, даже договорились до того, что азербайджанский Embraer 190 якобы столкнулся с украинским дроном... Все это звучит неправдоподобно, но последняя версия кажется совсем уж откровенной выдумкой, поскольку в мире еще никто не создал дроны, которые вели бы себя, как зенитные ракеты. То есть взрывались на отдалении от цели - на расстоянии 5-15 метров, рассеивая в воздухе шрапнель. А именно такие повреждения получил азербайджанский лайнер - в корпусе самолёта и даже в телах раненых и погибших пассажиров обнаружены "поражающие элементы" от штатных ракет "Панцирь-С".

"В мире просто ещё не созданы беспилотники, который могут взрываться, как ракета ПВО - на расстоянии и рассеивая осколки! Да и вряд ли появятся беспилотники с бесконтактным взрывом - зачем, если уже есть зенитные ракеты?!", - задают резонный вопрос авторы фильма.

На этом фоне, еще более "хилой" выглядит версия о том, что, якобы, имела место операция спецслужб стран НАТО и Украины, в результате которой при помощи атаки украинских дронов азербайджанский самолёт подставили огонь российской ПВО. Ведь во всём мире есть стандартная и непреложная процедура: если на земле начинает работать ПВО, небо над этим регионом немедленно закрывают.

В видео канала VMedia приводится сравнение со сбитым над Луганском малайзийским Boeing и реакцией российской стороны на эту катастрофу: "В случае же с азербайджанским самолетом, экипаж не был информирован о введении спецрежима - плана "Ковер" даже уже тогда, когда стало очевидно, что лайнер получил сильные повреждения. И это само по себе уже является преступлением".