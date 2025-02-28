Пашинян планирует изменить преамбулу конституции Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует вынести на референдум предложение о внесении изменений в Конституцию страны, заменив в преамбуле Основного закона ссылку на Декларацию о независимости проектом "Реальная Армения", разработанным по его инициативе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета "Грапарак".

По данным источников в правящей партии "Гражданский договор", эта идея не получила широкой поддержки среди партийных соратников. Однако Пашинян настроен решительно и намерен продвигать этот план, даже если его команда не поддержит инициативу.

Напомним, в сентябре 2024 года Пашинян уже заявлял о возможных изменениях в Конституции, обосновывая это необходимостью заключения мирного договора с Азербайджаном.

Отметим, что армянский премьер постоянно говорит о своих каких-то намерениях, но уже пора приступать к действиям.