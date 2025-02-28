В Азербайджане одобрили изменение в Кодекс об административных проступках

Случаи нарушения законодательства о государственных закупках, повлекшие как уголовную, так и административную ответственность, будут пересмотрены в соответствии с требованиями закона от 14 июля 2023 года "О государственных закупках".

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно изменению, уголовная ответственность за нарушение законодательства о государственных закупках наступает при причинении значительного ущерба (от 50 тысяч до 250 тысяч манатов) в результате действий, предусмотренных статьями 308.2.1-308.2.3 Уголовного кодекса.

Согласно предложенной поправке в Кодекс об административных проступках, административное взыскание за нарушение законодательства о государственных закупках будет применяться, если указанные нарушения не влекут уголовной ответственности, согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса.

При этом согласно статье 38 КоАП, срок привлечения к ответственности за нарушение административного законодательства о государственных закупках составляет 4 месяца, и за нарушение законодательства о государственных закупках административный выговор может быть вынесен не позднее чем через 4 месяца со дня совершения административного правонарушения. Таким образом, хотя эти действия имеют состав административного правонарушения, принятие соответствующих мер в некоторых случаях становится невозможным из-за короткого периода привлечения к ответственности, и этого времени недостаточно для того, чтобы доказательства, содержащие факты нарушения, были исследованы и получили юридическую оценку.

На этом основании в законопроекте предлагается увеличить срок привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о государственных закупках, а согласно проекту, административное взыскание в этой сфере может быть вынесено не позднее 1 года со дня совершения административного правонарушения.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.