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Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана Как передает Day.Az, на заседании были обсуждены поступившие в Комиссию обращения. Член Комиссии Рашад Меджид отметил, что на заседании было рассмотрено более 100 обращений.