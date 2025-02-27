https://news.day.az/society/1733405.html Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана Как передает Day.Az, на заседании были обсуждены поступившие в Комиссию обращения. Член Комиссии Рашад Меджид отметил, что на заседании было рассмотрено более 100 обращений.
Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
Как передает Day.Az, на заседании были обсуждены поступившие в Комиссию обращения.
Член Комиссии Рашад Меджид отметил, что на заседании было рассмотрено более 100 обращений.
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