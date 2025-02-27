В Праге представили "Гармонию двух красот: азербайджанского ковра и чешского хрусталя"

В Азербайджанском культурном доме в Праге состоялась презентация музыкально-инсталляционной постановки Incomplete Weave, где были представлены ковры и ткацкий станок с незавершённым карабахским ковром из экспонатов "Азерхалча" выставки "Гармония двух красот: азербайджанского ковра и чешского хрусталя", организованной при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе "Азерхалча". Мероприятие было приурочено к 33-летней годовщине Ходжалинского геноцида.

На выставке представлены ковры "Азерхалча" и чешские хрустальные изделия "Halama" как два вида прикладного искусства, вошедших в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО. Автор идеи инсталляции постановки Incomplete weave, руководитель Азербайджанского культурного дома в Праге, поэтесса Лейла Бегим отметила, что именно этот ткацкий станок стал для неё источником вдохновения, символизируя не только прерванные жизни, но и нить памяти, которую нельзя оборвать.

В центре действия - ткацкий станок с незавершённым карабахским ковром, окружённый разбросанными предметами быта, сожжённым дневником, детскими игрушками... Всё это словно замерло в моменте, воссоздавая атмосферу внезапного бегства, которое стало страшной реальностью для тысяч азербайджанских семей.

Под звуки альта и фортепиано в исполнении альтистки Пражской филармонии Эльнары Тагизаде и композитора и пианиста Раминам Кулиева на экране сменялись кадры документального фильма, демонстрирующего последствия той страшной ночи в Ходжалы.

Музыкальная программа, сотканная из произведений разных эпох и культур, превратила эту постановку в акт коллективной памяти. Прозвучали: Adagio sostenuto - Лунная соната, Л. ван Бетховен, Adagio Т. Альбинони, Элегия Ф. Амирова, композиция из фильма "Список Шиндлера" Дж. Уильямса, "Баллада" Рамина Кулиева.

Переплетение европейской классики с азербайджанской музыкой, темы скорби и надежды оживляли в памяти все преступления, совершённые против человечества.

Финальная "Баллада" Рамина Кулиева словно собрала воедино боль поколений. В этой музыке звучала не только скорбь, но и неугасимая память. Когда последние ноты растворились в тишине, пространство словно застыло. Это была не просто постановка, а момент, когда история становилась личной для каждого.

Гостями вечера стали представители азербайджанской диаспоры, а также жители Праги разных национальностей - чехи, турки, казахи, украинцы, молдаване. По завершении постановки с речью выступил посол Азербайджана в Чехии Яшар Алиев.

Представляем вниманию отрывок из этой постановки, в котором звучит финальная композиция Рамина Кулиева.

"Незавершенный узор" - автор Лейла Бегим

Ходжалы, 1992 г.

Ковер был наполовину готов. Она проводила ладонью по его теплой, шерстяной поверхности, чувствуя каждую нить. Узор складывался, как судьба, как её жизнь, такая нелегкая и вместе с тем такая прекрасная... Она посмотрела на спящих в конце большой просторной комнаты детей... В сердце разлилось чувство благодарности Аллаху...

Перед глазами пронеслись воспоминания десятилетней давности, её свадьба, рождение первенца, затем Севиндж, которая уже по-взрослому размышляет...

- Когда у меня будет свой дом, - говорила Севиндж, завязывая на голову матери платок, - он будет большим и теплым. Я его покрашу в красный цвет! А еще у меня будет сад, полный гранатов...

- А я напишу музыку, - вторил ей Рамиль, пробегая пальцами по сотканной части маминого ковра, будто по клавишам. - И стану известным, как Узеир Гаджибеков!

Она смотрела на спящих детей и улыбалась им, этим двум солнцам, согревавшим её сердце в эту холодную, февральскую ночь...

- Бедный Шукюр - вынужден из-за меня выходить в ночную... Я тоже нашла время... - сетуя на себя в сердцах, она взглянула на свою ногу в гипсе...

Ее мысли оборвал раздавшийся стук в дверь. Такой громкий, что показалось, будто содрогнулся весь дом.

- Собирайтесь, нужно уходить! - громом раздался голос соседа.

- Дети, - хрипло позвала она детей.

- Скорее! - кричал сосед. - Они близко!

Дети испуганно вскочили с кровати. Мать стала поспешно помогать им одеться.

- Мама, я без тебя не пойду! - плакала Севиндж.

- Идем, скорей, - строго прервал её плач Рамиль

Она попыталась поспешно пойти вслед за ними, но нога отозвалась болью.

- Бегите! Скоро папа вернется, мы догоним! - выдохнула она.

Дверь с треском распахнулась, и ледяной ветер, врываясь в дом, с яростью швырял её о косяк, словно пытался выбить последние опоры, удерживающие этот мир от разрушения... На заснеженном пороге лежал обрывок шерстяной красной нити...

Баку. Бильгя, 2025

В саду пунцовыми шарами свисали гранаты.

В просторной комнате большого дома молодой человек играл Bala Lala.

Его пальцы порхали над клавишами, как когда-то над узорами на ковре матери....

Он закрыл глаза.

За окном шелестели деревья, и казалось, что ветер доносит чей-то голос:

"Мы догоним..."

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения. В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.