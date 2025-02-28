В Азербайджане произошло землетрясение

В Исмайыллинском районе произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков магнитудой 3 балла находился на глубине 3 километров.