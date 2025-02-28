https://news.day.az/society/1733488.html В Азербайджане произошло землетрясение В Исмайыллинском районе произошло землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Согласно информации, эпицентр подземных толчков магнитудой 3 балла находился на глубине 3 километров.
В Азербайджане произошло землетрясение
В Исмайыллинском районе произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков магнитудой 3 балла находился на глубине 3 километров.
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