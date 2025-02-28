Азербайджан и ЕС обсудили перспективы отношений

28 февраля 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл телефонный разговор с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кайей Каллас.

Как сообщили в МИД Азербайджана Day.Az, в ходе беседы обсуждались текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и ЕС, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Стороны отметили большой потенциал двустороннего сотрудничества и подчеркнули важность активизации политического диалога, в том числе посредством взаимных визитов для продвижения вопросов повестки дня.

Кроме того, были обсуждены и другие темы, представляющие взаимный интерес.