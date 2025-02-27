ЕБРР прогнозирует стабильный рост экономики Азербайджана

Экономика Азербайджана значительно расширилась в 2024 году, и реальный рост ВВП увеличился с 1,1 процента в 2023 году до 4,1 процента.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в последнем докладе "Региональные экономические перспективы", опубликованном сегодня Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Рост был обеспечен высокими показателями ненефтяного сектора (рост на 6.2 процента) и государственными инвестициями. В то же время рост реальных доходов населения и инфраструктурные проекты способствовали дополнительному стимулированию экономической активности.

После кризисного периода нефтегазовый сектор восстановился в марте 2024 года, при этом производство газа увеличилось и стало ориентировано на удовлетворение растущего спроса Европы.

В то же время инфляция оставалась под контролем, снизившись в апреле до 0 процентов годовых - на наименьший уровень за последние девять лет, а в конце года составив 4,9 процента. Политика государственного регулирования цен и снижение мировых цен на продукты питания способствовали стабилизации внутренней инфляции и поддержанию потребительских расходов на приемлемом уровне.

Согласно прогнозам на будущее, в 2025 году рост ВВП Азербайджана снизится до 3 процентов, а в 2026 году - до 2.5 процентов. Тем не менее, экономические перспективы страны остаются высоко уязвимыми к колебаниям цен на нефть и газ, а также к региональным геополитическим процессам.

В среднесрочной перспективе Азербайджан может извлечь выгоду из роста торговли через Средний коридор, соединяющий Китай и Центральную Азию с Европой. Кроме того, ожидается рост общественного потребления благодаря поддержке государственных инвестиций, направленных на инфраструктуру, сельское хозяйство и оборону.

ЕБРР является важным институциональным инвестором в Азербайджане. На сегодняшний день Банк инвестировал более 4 миллиардов евро в более чем 190 проектов по всей стране и сосредоточился на диверсификации экономики и поддержке инициатив в области "зеленого" климата.