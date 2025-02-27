В Милли Меджлисе будет представлена презентация о ходе реализации закона "Об обеспечении гендерного равенства"

В мае в Милли Меджлисе планируется представление презентации о ходе реализации закона "Об обеспечении гендерного равенства".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила сегодня журналистам председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадова.

Она отметила, что в настоящее время идет работа по подготовке отчета.

"Государственный комитет собрал информацию по этим сферам, которые имеют свои обязательства и задачи. В данный момент эта информация обрабатывается. В отчет будут включены статистические данные, предпринятые шаги, работы, которые необходимо выполнить для достижения целей, а также планы на будущее", - добавила она.

По словам Бахар Мурадовой, комитет уже 5 лет представляет в Милли Меджлисе информацию о ходе реализации данного закона.