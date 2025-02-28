Sony объявила о вечной скидке на этот PlayStation

Компания Sony объявила о значительном удешевлении своей гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2 (PS VR2).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, уже в марте рекомендованная розничная стоимость устройства упадет со стартовых $550 до $400.

Выгодное предложение распространится и на комплект PS VR2 с экшеном Horizon Call of the Mountain. Теперь этот набор также будет доступен по цене $400, что уравнивает его стоимость со стандартной версией гарнитуры. Ранее приобретение этого бандла обходилось на $50 дороже.

Новые ценники PS VR2 для ключевых регионов выглядят следующим образом: в США - $400, в странах Евросоюза - €450, в Великобритании - £400, а в Японии - ¥67 000.

Старт продаж PS VR2 состоялся 22 февраля 2023 года. Таким образом, снижение розничной цены произойдет спустя почти два года после дебюта устройства на рынке.

В Sony также обратили внимание, что недавнее обновление PS VR2 обогатило функционал гарнитуры поддержкой высокоточной технологии отслеживания рук с минимальной задержкой. Эта возможность открывает новые горизонты для разработчиков, позволяя создавать игры с более реалистичным и интуитивным управлением, где движения рук пользователя считываются встроенными в шлем камерами с высокой степенью точности.

Кроме того, в 2024 году Sony выпустила специальный адаптер для подключения PS VR2 к персональным компьютерам. Этот аксессуар стоимостью $60 расширяет игровые возможности VR-гарнитуры, предоставляя доступ к тысячам игр из библиотеки SteamVR, включая такие хиты, как Half-Life: Alyx, Fallout 4 VR и War Thunder.