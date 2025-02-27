Стало известно, когда пройдет выпускной экзамен по полному среднему образованию

2 марта пройдет выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования.

Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.

В экзамене предполагается участие 57437 учащихся.

Отметим, экзамен будет организован в 35 городах и районах.