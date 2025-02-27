https://news.day.az/society/1733295.html Стало известно, когда пройдет выпускной экзамен по полному среднему образованию 2 марта пройдет выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования. Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ. В экзамене предполагается участие 57437 учащихся. Отметим, экзамен будет организован в 35 городах и районах.
Стало известно, когда пройдет выпускной экзамен по полному среднему образованию
2 марта пройдет выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования.
Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.
В экзамене предполагается участие 57437 учащихся.
Отметим, экзамен будет организован в 35 городах и районах.
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