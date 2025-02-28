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Скончался доктор философских наук Ниязи Мехди

Скончался доктор философских наук Ниязи Мехти. Как передает Day.Az, об этом АПА сообщила его жена Дилара Мехти. Церемония прощания с Ниязи Мехти состоится сегодня в 2 часа ночи в Голубой мечети. Он будет похоронен в городе Баку.