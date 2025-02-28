В некоторых школах Карабаха впервые пройдет выпускной экзамен

Впервые в средних школах в Ханкенди, Шуше, Ходжалы и селе Сус Лачынского района пройдет выпускной экзамен для учеников 11-х классов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана, экзамен состоится 2 марта в образовательных учреждениях, расположенных в освобожденных районах - Агдеринском, Шушинском, Лачынском, Ходжалинском, а также в городе Ханкенди.

Кроме того, экзамен пройдет в школах села Забух Лачынского района, села Агалы Зангиланского района и села Талыш Агдеринского района, где аналогичная процедура была проведена и в прошлом году.

Всего участие в экзамене примут 45 учеников.

Помимо этого, 9 марта выпускной экзамен запланирован для выпускников школ в Агалы (Зангиланский район), Физули и Джебраиле.

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