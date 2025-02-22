Изменились ли тарифы на регистрацию для вступительных экзаменов в вузы?

В социальных сетях распространяется информация об изменении стоимости подачи документов на уровень бакалавриата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, согласно утверждениям, выпускники при регистрации на выпускной экзамен сталкиваются с требованием оплатить 45 манатов, тогда как ранее эта сумма составляла 20 манатов.

Отмечается, что такая же стоимость применяется и для поступающих в колледжи. Кроме того, для абитуриентов, сдающих вступительный экзамен на языке, отличном от азербайджанского, тестовый экзамен по азербайджанскому языку теперь стоит 30 манатов, в то время как в прошлом году эта сумма составляла 10 манатов.

По данному вопросу пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде заявил, что утверждения о повышении цен не соответствуют действительности.

По его словам, сумма просто приведена в соответствие с прежними тарифами.

"Существует постановление Кабинета министров от 2 августа 2022 года, согласно которому предусмотренные льготные тарифы на платные услуги, связанные с приёмом студентов, утратили силу. Эти льготы действовали в период с 2022 по 2024 год. Теперь же участники оплачивают подачу заявления в соответствии с решением Тарифного совета, принятого в 2022 году," - отметил он.

Ханлар Ханларзаде также добавил, что изменения стоимости не касаются нынешних выпускников и лиц, входящих в специальные льготные категории.

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