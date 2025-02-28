В Баку потребовали от Франции прекратить ложную кампанию против Азербайджана

Мы решительно отвергаем заявления французской стороны, которая пытается отвлечь внимание общественности от ситуации, в которой она находится, беспочвенно обвиняя нашу страну, вместо того чтобы извлечь уроки из своей провальной внешней политики.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя претензии министра по делам заморских территорий Франции Мануэля Вальса.

"В отличие от Франции, Азербайджан, который в своей внешней политике и действиях руководствуется основными нормами и принципами международного права, необоснованно обвиняется этой страной. Однако, несмотря на то, что сама Франция забывает о своих недемократических действиях в отношении различных стран и народов во имя продолжения своего колониального прошлого, все остальные хорошо об этом помнят.

Достаточно взглянуть на позицию Франции на фоне исторических возможностей для мира на Южном Кавказе, а также на попытки новой эскалации в регионе путем вооружения Армении, чтобы было ясно, кто на самом деле действительно занимается "иностранной интервенцией".

Как ни странно, французская сторона, обвиняющая Азербайджан в "этнической чистке", является одним из сопредседателей Минского процесса, ответственного за урегулирование прошлого конфликта, и эта страна ни разу не осудила тот факт, что в результате оккупационной политики Армении около 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, а утверждения о том, что люди, добровольно покинувшие Карабахский регион Азербайджана, подверглись "этнической чистке", являются не более чем лицемерием и искажением фактов в угоду собственным интересам.

Мы требуем, чтобы Франция прекратила эту необоснованную ложную кампанию против нашей страны", - отметил А.Гаджизаде.