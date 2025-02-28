«Nar» продолжает делиться своим опытом в сфере мобильной связи со студентами АзТУ

"Nar", известный своими доступными, предложениями на секторе мобильной связи, продолжает свои проекты, направленные на обучение специалистов в области телекоммуникаций. В связи с этим в Азербайджанском техническом университете (АзТУ) состоялся очередной тренинг на тему "Основы мобильной связи".

В ходе этого тренинга, подготовленного и проведенного техническим персоналом "Nar", студенты университета получили знания по таким темам, как эволюция мобильных технологий, структура сети мобильной связи, интернет вещей (IoT), технологии 5-го поколения, структура мобильной связи, беспроводная сеть передачи данных и частотный спектр мобильной связи.

В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) "Nar" стремится подготовить местных специалистов в области мобильной связи, сотрудничая с вузами столицы и области, содействуя их успешному трудоустройству после завершения обучения. Участвуя в подобных тренингах студенты, общаясь с профессиональным техническим персоналом "Nar", получают не только теоретические знания, но и разбираются в тонкостях своей будущей карьеры.

Более подробную информацию об образовательных социальных проектах "Nar" можно найти на официальном сайте nar.az.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 лет "Nar" лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.