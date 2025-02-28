Утверждения о "жестоком обращении" с армянскими заключенными являются ложью

Утверждения о "жестоком обращении" с армянскими заключенными являются ложью.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на необоснованное заявление МИД Армении.

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