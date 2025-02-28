https://news.day.az/politics/1733649.html Утверждения о "жестоком обращении" с армянскими заключенными являются ложью - МИД Азербайджана Утверждения о "жестоком обращении" с армянскими заключенными являются ложью. Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на необоснованное заявление МИД Армении. Новость обновляется
Утверждения о "жестоком обращении" с армянскими заключенными являются ложью - МИД Азербайджана
Утверждения о "жестоком обращении" с армянскими заключенными являются ложью.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на необоснованное заявление МИД Армении.
Новость обновляется
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