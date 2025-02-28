Ресторан "Анадолу" ждет всех на ифтар и имсак!

Ресторан "Анадолу" в Баку, один из старейших и уважаемых заведений города, с особым трепетом готовится к священному месяцу Рамазан. Каждый год команда ресторана начинает подготовку задолго до наступления поста, чтобы обеспечить своим гостям незабываемый ифтары и сахуры.

Заблаговременная закупка продуктов

Понимая важность качества и свежести ингредиентов, "Анадолу" заранее заключает соглашения с проверенными поставщиками. Особое внимание уделяется приобретению свежих фиников, которые традиционно используются для разговения, а также разнообразных сухофруктов, орехов и меда. Мясо и птица проходят тщательный отбор, соответствующий всем халяльным стандартам.

Разработка специального меню

Шеф-повара "Анадолу" создают уникальное ифтар-меню, сочетающее традиционные азербайджанские и турецкие блюда. Гостям предлагаются ароматные супы, такие как шорба, разнообразные кебабы, пловы и свежие салаты. Для удобства посетителей специальное меню ифтара и сахура доступно на официальном сайте ресторана - anadolu.az и в платформах wolt , bolt и yango.

Информирование через социальные сети

"Анадолу" активно использует социальные сети для связи с гостями. Ежедневно на страницах ресторана в Instagram и Facebook публикуется расписание имсака и ифтара, а также информация о специальных предложениях и мероприятиях. Подписчики могут найти актуальные данные и планировать свое посещение заранее. Из-за ограничения месть желательно заранее резервировать столы.

Создание атмосферы уюта и традиций

В период Рамазана интерьер ресторана украшен в соответствии с духом праздника: мягкое освещение, традиционные орнаменты и спокойная музыка создают атмосферу умиротворения. Персонал проходит дополнительное обучение, чтобы обеспечить высокий уровень сервиса и учитывать особенности поста.

Особые предложения для семей и групп

Понимая, что Рамазан - время семейных встреч, "Анадолу" предлагает специальные групповые меню и скидки для больших компаний. Для тех, кто предпочитает оставаться дома, доступна услуга доставки ифтар-наборов, которые можно заказать через официальный сайт или по телефону.

Ресторан "Анадолу" сочетает уважение к традициям с современным подходом, делая каждый ифтар особенным событием для своих гостей.

Ресторан "Анадолу" работает 24 часа.

Адрес: ул. Пушкина 5 (сзади Дом Совета)

Номер для резервации: +994 12 498 01 02 / +994 50 498 01 02

Бесплатная доставка: Тел: 944 / www.anadolu.az