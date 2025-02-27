Двое азербайджанских боксеров в четвертьфинале турнира "Strandja"

В столице Болгарии Софии продолжается международный турнир по боксу "Strandja".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, еще двое спортсменов сборной Азербайджана начали соревнования с побед.

Миршариф Кязимзаде, выступающий в категории 75 кг, провел бой с ирландцем Гэвином Рафферти. Поединок завершился победой нашего боксера со счетом 5:0 (30:27, 29:28, 29:28, 30:27, 29:27). В четвертьфинале Кязимзаде встретится с Джавохиром Умматалиевым (Узбекистан).

В 1/8 финала Сархан Алиев (71 кг) должен был встретиться с Аскерханом Мадиевым (Грузия), но соперник не вышел на бой. Во втором поединке наш боксер встретится с Фарухом Тохтасуновым (Казахстан).

Отметим, что турнир завершится второго марта.