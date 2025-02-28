Вступит ли Украина в НАТО?

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Украина не вступит в Североатлантический альянс.

"Я мог бы очень вежливо сказать: "Хорошо, мы будем работать над этим". [Но] послушайте, этого не произойдет", - подчеркнул американский лидер, отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все началось из-за этого", - добавил Трамп, говоря о конфликте на Украине и попытках Запада втянуть Киев в альянс. "Это было одной из главных причин того, что все началось", - сказал американский лидер в начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме.

Говоря о возможности возвращения какой-либо территории под контроль Киева, Трамп отметил: "Мы, конечно, попытаемся вернуть как можно больше". "Но, что касается [вступления Украины в] НАТО, этого просто не произойдет", - повторил он.