В Азербайджане готовят предложения по финансированию электромобильной отрасли

В Азербайджане готовят предложения по финансированию развития сектора электромобилей.

Как передает Day.Az, об этом сообщил сегодня директор департамента экономического отдела министерства энергетики Рауф Гурбанов на заседании подгруппы по стимулированию оборота экологически чистых и безопасных транспортных средств и совершенствованию инфраструктуры рабочей группы "Физическая инфраструктура" комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, возглавляемой министерством цифрового развития и транспорта.

Он отметил, что в первой половине 2025 года правительству будет представлено предложение по финансированию и улучшению инфраструктуры, связанной с электромобилями и гибридными автомобилями.

"В этом направлении ведутся широкие обсуждения в рабочих группах и подгруппах. Импорт электромобилей и гибридных автомобилей растет высокими темпами, и для устойчивости этого процесса адекватное укрепление инфраструктуры, особенно электросети со стороны "Азеришыг", является одним из главных приоритетов.

В настоящее время общее количество легковых автомобилей в Азербайджане составляет около 1,6 миллиона. Количество электромобилей, по данным на начало января этого года, составляет около 6 тысяч, а количество гибридных автомобилей - около 69 тысяч", - добавил Р.Гурбанов.